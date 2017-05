Das Analysehaus S&P Global hat Salzgitter nach Zahlen zum ersten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben. Der Stahlhersteller habe operativ gut abgeschnitten und damit positiv überrascht, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Das Risiko/Rendite-Profil der Aktien sei nun alles in allem ausgeglichener./la/tih

