E.ON platzierte gestern eine EUR 2 Mrd. schwere Senior Anleihe (Baa2/BBB) in drei Tranchen. Tranche A (4J, EUR 750 Mio.) preiste bei MS+32 BP, Tranche B (7J, EUR 500 Mio.) bei MS+50 BP sowie Tranche C (12J, EUR 750 Mio.) bei MS+72 BP. Der Emissionserlös dient unter anderem zur Refinanzierung der Zahlungen an den deutschen Atommüllentsorgungsfonds. Darüber hinaus begab CNH Industrial eine Senior Anleihe (5J, EUR 500 Mio., Ba2/BB+) bei MS+130 BP. Bei den Financials emittierte die UniCredit eine AT1 Anleihe (PNC6,5, EUR 1,25 Mrd., Rendite: 6,625%, erw. Rating B+). Zudem begab die Swedbank eine AT2 Anleihe (10,5NC5,5, EUR 650 Mio., erw. Rating Baa1/ A-/A+) bei MS+82 BP. Die Hamburger Sparkasse plant die Emission eines Covered Bonds (CB) im Benchmarkformat (7J). Darüber hinaus beabsichtigt...

