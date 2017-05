FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 160,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,41 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf richtet sich das Interesse der Anleger auf zahlreiche wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA, die für neue Impulse im Handel am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Zum Auftakt hätten sich die Investoren daher eher zurückgehalten, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Vormittag stehen Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone und die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Fokus. Am Nachmittag könnten Daten zur Industrieproduktion in den USA dem Markt für Staatsanleihen eine neue Richtung geben./jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0038 2017-05-16/08:29