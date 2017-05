PALO ALTO (IT-Times) - In Reaktion der nordamerikanischen Gewerkschaft United Automobile Workers (UAW), geht Tesla in die Offensive und will die sicherste Fabrik der Welt werden. Hintergrund war eine Kampagne der nordamerikanischen Gewerkschaft (UAW), welche die Sicherheit der Tesla-Fabrik in Fremont...

Den vollständigen Artikel lesen ...