Freundlich starteten die europäischen Börsen in die neue Woche, an allen wichtigen Märkten gab es leichte Zugewinne. Favorisiert wurden von den Anlegern vor allem Rohstoffwerte und Energieaktien. Minenwerte profitierten vor allem von steigenden Preisen für die meisten Edel- und Basismetalle, In London standen beispielsweise die Aktien von Anglo American und Glencore mit über 3,0% Kurszuwachs an der Index-Spitze. Nach untern ging es für TUI, nach schwachen Geschäftszahlen büßte der Reiseunternehmer 4,8% ein. Einen fulminanten Wochenstart lieferte der ATX ab, der fast 1,7% höher schließen konnte. Stärkster Titel in Wien war OMV (+7,3 %), nachdem Analysten von Barclays sowohl Kaufempfehlung als auch Kursziel deutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...