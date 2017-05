FRANKFURT (Dow Jones)--Bei vergleichsweise dünnen Umsätzen ist der DAX-Future etwas leichter in den Handel am Dienstag gestartet. Wie bereits zum Wochenstart zu beobachten, fehlen die großen Impulse. Der Handel dürfte daher vor allem durch technische Marken getrieben werden. Die Charttechniker der Commerzbank sehen den Juni-Kontrakt momentan in einer Mini-Box im Bereich von 12.667 und 12.849 Punkten. In Summe habe diese Mini-Box einen trendbestätigenden Charakter. Erste Versuche, die Zone nach oben zu verlassen, sollten nicht überraschen.

Martin Siegert, Charttechniker bei der LBBW, sieht den DAX-Future in einer Spanne zwischen 12.725 und 12.850 Punkten. Ein Ausbruch aus diesen Marken würde weiteres Potenzial eröffnen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.15 Uhr 8,5 auf 12.796 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.801 und das Tagestief bei 12.792,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 440 Kontrakte.

May 16, 2017

