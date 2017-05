Das Wachstum ist in der fortgeschrittenen Phase der Unternehmensentwicklung nicht anders als sensationell zu bezeichnen. Die Erlöse sprangen im ersten Quartal um 48,4 % in die Höhe, weil die Chips von wesentlichen Anbietern im Cloud Computing so intensiv nachgefragt wurden. Das hörtsich zunächst verwunderlich an, aber Amazon.combeispielsweise erzielt inzwischen mehr als vier Fünftelseines Ergebnisses in diesem Bereich der Speicherlösungen in den Clouds. Aber auch im Gaming Business konnte Nvidia ein Wachstum von 50 % auf 1,03 Mrd.$ verzeichnen. Insgesamt konnte das Ergebnis je Aktie von 0,79 $ die Schätzung der Analysten von 0,66 $ deutlich übertreffen. Die Erlöse lagen mit 1,94 Mrd. $ allerdings nur leicht über der Prognose des Konsens von 1,91 Mrd. $. Für das laufende Quartal geben sich die Amerikaner konservativ.Umsatzziel: 1,89 - 1,95 Mrd. $. Insgesamt gibt es nichts zu mäkeln.br/>

