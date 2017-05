Wie stark darf sich die Bundeswehr in ihren Traditionen auf die Wehrmacht beziehen? Die Verteidigungsministerin will einen klaren Schnitt, die CSU sieht darin eine "Pauschalverurteilung" der Soldaten.

In der Debatte über Rechtsextremisten in der Bundeswehr wehren sich CSU-Politiker dagegen, jedes Andenken an die Wehrmacht und ihre Soldaten in Bausch und Bogen zu verurteilen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) fälle mit dem Satz, die Wehrmacht dürfe in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr sein, "ein totales Unwerturteil" über deren Soldaten, schreibt der Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, Hans-Peter Uhl, in einem Gastbeitrag für den "Münchner Merkur" (Dienstag). Politischer Missbrauch der Wehrmacht durch die Nationalsozialisten dürfe nicht zu einer "Pauschalverurteilung" führen. "Dies ...

