FRANKFURT (BaFin) -

Endlich ist es so weit: Am 12. April 2017 wurden per Delegierter Verordnung die Technischen Regulierungsstandards zum neuen Basisinformationsblatt (BiB) für PRIIPs veröffentlicht. Sie enthalten mathematisch-technische und methodische Vorgaben zur Berechnung und Darstellung der Kernelemente des BiBs. Dazu zählen insbesondere das Risiko- und Renditeprofil des Finanzprodukts und der Gesamtkostenindikator.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (16.05.2017)

AXC0053 2017-05-16/08:55