OMAHA (Dow Jones)--Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil an Apple im ersten Quartal deutlich ausgebaut und einen Teil ihrer IBM-Aktien verkauft, wie aus einer Börsenmitteilung hervorgeht. Der Starinvestor und Berkshire-Chairman Warren Buffett hatte diese Änderungen gegenüber einem Fernsehsender bereits bekanntgegeben.

Die Beteiligung an Apple hat Berkshire demnach auf 129 Millionen Aktien mehr als verdoppelt. Die Beteiligung hatte zum Stichtag 31. März einen Wert von 18,6 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Zwar ist Buffett dafür bekannt, Investitionen in Technologieunternehmen zu scheuen, Apple aber ist eine Ausnahme. Der Konzern verkaufe Verbraucherprodukte, die er verstehe, hatte Buffett über den Techgiganten gesagt.

Zudem verkaufte die Beteiligungsgesellschaft im ersten Quartal 21 Prozent ihrer IBM-Beteiligung. Buffet hatte dem Fernsehsender CNBC vor kurzem gesagt, dass Berkshire einen höheren Anteil, nämlich rund ein Drittel ihrer Beteiligung an der International Business Machines Corp (IBM) verkauft habe. Das deutet darauf hin, dass der Verkauf der restlichen Anteile im zweiten Quartal stattfand.

Berkshire war erstmals 2011 bei IBM eingestiegen. Buffett hatte im Mai gesagt, er habe sich bei seiner Bewertung des Unternehmens geirrt.

May 16, 2017

