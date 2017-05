FRANKFURT (Dow Jones)--Mangels fehlender Impulse ist der Bund-Future am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Die Verlängerung der Ölförderkürzungen hatte zum Wochenstart den Ölpreis etwas nach oben getrieben. Der möglicherweise dadurch zu erwartende Anstieg der Teuerung sorgte in Folge für leichte Verluste bei Staatsanleihen.

Die Anleihestrategen der Commerzbank verweisen in ihrem Daily darauf, dass selbst die ultra-langen Syndizierungen die Bundesanleihen nicht aus der engen Handelsspanne drücken können. Da jedoch weiteres durations-intensives Angebot anstehe, blieben die Marktstrategen bei ihrer Short Ausrichtung für den Bund-Future.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.30 Uhr um zwei Ticks auf 160,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,63 Prozent und das Tagestief bei 160,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 7.770 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt einen Tick auf 131,47 Prozent.

May 16, 2017

