Düsseldorf - Die guten Vorgaben zum Wochenbeginn konnte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern nicht in weitere Kursgewinne umsetzen und verharrte unter der Marke von 161, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während es auf der Oberseite vor allem gelte, die noch verbliebene Restkurslücke vom 24. April (obere Gapkante bei 162,49) zu schließen, würden sich auf der Unterseite unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 160 die entscheidenden Haltemarken in Form der Tiefs vom November 2016 (159,14) und März 2017 (158,73) finden. Ein Abrutschen unter diesen Bereich wäre gleichbedeutend mit Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von mehr als 0,5%. (16.05.2017/alc/a/a)

