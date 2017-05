Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) schlägt der Hauptversammlung an diesem Dienstag in Bochum eine Dividende in Höhe von 1,12 Euro pro Aktie vor. Dies entspricht einer Anhebung von rund 19 Prozent gegenüber der letztjährigen Ausschüttung (0,94 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,14 Prozent. Es ist die dritte Dividendenanhebung des DAX-Konzerns seit der ...

