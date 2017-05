Von Razak Musah Baba

LONDON (Dow Jones)--Vodafone hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 die eigenen Erwartungen beim Gewinn erreicht und für das neue Jahr stärkere Zuwächse in Aussicht gestellt. Wie der britische Telekomkonzern mitteilte, kletterte das bereinigte EBITDA in den zwölf Monaten per Ende März um 3,4 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Darin ist das Indiengeschäft des Konzerns ebenfalls enthalten. Vodafone hatte sich selbst ein Wachstumsziel von 3 bis 6 Prozent beim operativen Ergebnis gesetzt. Der Umsatz sank um 4,4 Prozent auf 47,63 Milliarden Euro. Die Serviceumsätze stiegen organisch jedoch um 1,9 Prozent.

Für das neue Geschäftsjahr 2017/18 rechnet die Vodafone Group plc mit weiteren Zuwächsen beim Gewinn: Das bereinigte EBITDA soll 4 bis 8 Prozent organisch zulegen und dürfte somit zwischen 14 Milliarden und 14,5 Milliarden Euro liegen. In dieser Prognose ist das Indiengeschäft nicht enthalten.

Die Schlussdividende erhöhte Vodafone um 2 Prozent auf 10,03 Cents. Damit liegt die Gesamtdividende je Aktie bei 14,77 Cents.

Vodafone hatte vor kurzem angekündigt, den Großteil ihres indischen Geschäfts mit dem drittgrößten Mobilfunkanbieter des Landes, der Idea Cellular Ltd, zu fusionieren. Aus dem Zusammenschluss würde mit fast 400 Millionen Kunden Indiens größter Mobilfunkanbieter hervorgehen.

