Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt kräftig

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im ersten Quartal 2017 kräftig gestiegen. Damit hat sich die positive Entwicklung der Erwerbstätigkeit zum Jahresbeginn 2017 fortgesetzt. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hatten 43,7 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs die Zahl der Erwerbstätigen um 638.000 Personen oder 1,5 Prozent. Im vierten Quartal 2016 hatte der Anstieg im Vorjahresvergleich bei 1,3 Prozent gelegen.

Europas Automarkt schrumpft im April wegen Kalendereffekt

Der europäische Automarkt ist im April geschrumpft. In Europa inklusive Island, der Schweiz und Norwegen wurden im vergangenen Monat 1,23 Millionen Fahrzeuge zu zugelassen, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Das entspricht einem Rückgang um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Hauptgrund für das Minus waren die Osterfeiertage, die in diesem Jahr im April lagen, im vergangenen Jahr jedoch im März. Im März diesen Jahres war deshalb auch der gegenteilige Effekt zu beobachten gewesen, die Neuzulassungen stiegen kräftig.

Merkel und Macron verabreden Umbau der EU

Bei ihrem ersten Treffen nach der Amtseinführung des französischen Präsidenten haben Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel bereits große Pläne geschmiedet. Beide verabredeten beim Antrittsbesuch des Franzosen in Berlin nichts weniger als den Umbau der Europäischen Union und der Eurozone. Dabei schlossen beide Politiker Änderungen der bestehenden EU-Verträge nicht aus. Merkel sagte, es gebe "eine gemeinsame Überzeugung", dass man sich jetzt nicht nur mit dem Brexit befassen könne.

Macrons Bewegung stellt neue Kandidatenliste für Parlamentswahl vor

Die Bewegung des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat eine vervollständigte Liste ihrer Kandidaten für die Parlamentswahl im Juni vorgestellt. Unter den 511 aufgeführten Namen sind 255 Frauen und 256 Männer. Die EU-Abgeordnete Marielle de Sarnez wird demnach in Paris aufgestellt, der Generalsekretär der Bewegung La République en Marche, Marc Fesneau, im Departement Loir-et-Cher.

Gespräche für Vier-Parteien-Koalition in den Niederlanden gescheitert

Die Bemühungen zur Bildung einer Vier-Parteien-Koalition in den Niederlanden sind nach mehr als acht Wochen gescheitert. "Wir haben alles versucht, um die Kluft zu verringern, und sie ist kleiner geworden - aber wir haben es nicht geschafft", sagte die mit der Verhandlungsführung beauftragte bisherige Gesundheitsministerin Edith Schippers vor Journalisten.

FDP legt nach NRW-Wahl auch im Bund in Wählergunst zu

Nach dem starken Abschneiden in Nordrhein-Westfalen gewinnt die FDP auch beim Wählervertrauen auf Bundesebene hinzu. Im neuen Insa-Meinungstrend im Auftrag der Bild-Zeitung steigen die Freien Demokraten um 1 Zähler auf 8 Prozent. Auch CDU und CSU verbessern sich um 1 Prozentpunkt und kommen auf 36 Prozent. SPD (27 Prozent) und AfD (10 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Linke mit 9 Prozent und Grüne mit 6 Prozent verlieren jeweils einen Punkt.

SPD im Saarland segnet Neuauflage der großen Koalition ab

Im Saarland kommt es zu einer Neuauflage der großen Koalition unter Führung der CDU. Drei Tage nach den Christdemokraten segneten die Delegierten des SPD-Landesparteitags in Neunkirchen den Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit ab. Am Dienstag ist die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags, am Mittwoch dann die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geplant.

SPD in Nordrhein-Westfalen schließt Koalition mit CDU aus

Nach ihrer Schlappe bei der Landtagswahl steht die nordrhein-westfälische SPD nicht für eine Koalition mit der CDU bereit. Dies beschloss der Landesvorstand nach Angaben eines Parteisprechers in Düsseldorf. Die CDU hatte die bislang regierende SPD bei der Wahl am Sonntag deutlich überrundet.

Schulz will kleine und mittlere Einkommen entlasten

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat kleinen und mittleren Einkommen eine finanzielle Entlastung in Aussicht gestellt. Die "hart arbeitende Mitte dieses Landes" müsse entlastet werden, sagte Schulz im ZDF. Auch im Entwurf des SPD-Wahlprogramms heißt es: "Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll mehr Netto vom Brutto haben. Das ist unser Ziel."

SPD will für Beschäftigte Recht auf "Nicht-Erreichbarkeit" - Bericht

Die SPD will wegen der Digitalisierung der Arbeitswelt für Arbeitnehmer ein Recht auf "Nicht-Erreichbarkeit" einführen. Das geht aus dem Entwurf des SPD-Wahlprogramms für die Bundestagswahl vor, aus dem die Rheinische Post zitiert. Damit sollten "Belastungen, die sich mit orts- und zeitflexibler Arbeit verbinden" begrenzt werden, heißt es in dem 67 Seiten langen Dokument.

Gabriel: Bei Genfer Syrien-Verhandlungen muss es dringend vorangehen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor der neuen Runde der Genfer Friedensverhandlungen für Syrien Fortschritte bei der Suche nach einer politischen Lösung gefordert. Bei den Verhandlungen müsse es "dringend vorangehen", erklärte Gabriel in der Nacht zum Dienstag. Allen Beteiligten müsse es darum gehen, "auf eine tragfähige und effektive Waffenruhe für ganz Syrien hinzuwirken", fügte der deutsche Außenminister hinzu.

Trump gab Geheiminformationen über IS an Russland weiter - Zeitung

Neues Ungemach für US-Präsident Donald Trump: Einem Medienbericht zufolge soll er streng geheime Informationen an den russischen Außenminister Sergej Lawrow bei dessen Besuch im Weißen Haus weitergegeben haben. Es handele sich um Erkenntnisse über die IS-Miliz, die die USA von einem befreundeten ausländischen Geheimdienst erhalten hätten, berichtete die Washington Post. Das Weiße Haus wies den Bericht als "falsch" zurück.

Haftbefehl gegen Online-Chef der türkischen Zeitung Cumhuriyet erlassen

Gegen den Online-Chef der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet, Oguz Güven, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wird sich Güven wegen "Verbreitung von Propaganda für eine Terrororganisation" vor Gericht verantworten müssen. Güven wurde am Freitag in Istanbul festgenommen. Ihm wird ein Beitrag über den Tod des Staatsanwalts Mustafa Alper bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche zum Vorwurf gemacht.

UN-Sicherheitsrat verurteilt jüngsten nordkoreanischen Raketentest

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. In der einstimmig in New York verabschiedeten Erklärung wurden zudem Sanktionen wegen des "höchst destabilisierenden Verhaltens" Pjöngjangs gefordert. Die kommunistische Führung in Nordkorea müsse "unverzüglich" ein "ehrliches Bekenntnis" zur Entnuklearisierung "durch konkrete Taten" abgeben, hieß es weiter. Auch China, eigentlich Verbündeter Nordkoreas, unterstützte die Erklärung.

Frankreich/HVPI Apr +1,4% gg Vj nach +0,1% im März

Frankreich/Verbraucherpreise Apr +0,1% gg Vm, +1,2% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise Apr Prog +0,1% gg Vm, +1,2% gg Vj

Norwegen BIP 1Q +0,6%

Norwegen BIP 1Q PROGNOSE: +0,5%

Norwegen BIP 4Q revidiert auf +0,4% von +0,3%

