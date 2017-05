Die 35-Stunden-Woche wurde hart erkämpft - und ist in der Metall- und Elektroindustrie doch längst nicht mehr die Regel. Das zeigt eine Befragung der Beschäftigten. Warum ein Aufschrei der Gewerkschaft dennoch ausbleibt.

Die 35-Stunden-Woche feiert die IG Metall bis heute als einen ihrer größten Erfolge. Mit mehrwöchigen Streiks unter dem Logo der lachenden gelben Sonne erkämpfte die Gewerkschaft vor mehr als 30 Jahren den Einstieg in eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung. Seit 1995 gelten in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie die 35 Stunden. Soweit die Theorie.

Denn in der Praxis haben heute 45 Prozent der Beschäftigten der Branche einen Vertrag, der eine längere Arbeitszeit vorsieht. Ein knappes Viertel arbeitet gar 40 Stunden oder länger. Das zeigt die Beschäftigtenbefragung zum Thema Arbeitszeit, deren Ergebnis die IG Metall jetzt veröffentlicht hat.

An vielen Ecken sei es den Arbeitgebern in den letzten Jahren gelungen, "unsere erfolgreiche Arbeitszeitpolitik der Arbeitszeitverkürzung" durch "Mehrarbeits-, Schicht- und Wochenendzuschläge aufzuweichen", kritisiert IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Und spricht gleichzeitig einen wunden Punkt an. Denn die Mehrarbeit zahlt sich für die Metaller im Portemonnaie aus. Das ist auch ein Grund dafür, dass die tatsächlich geleistete Arbeitszeit teils deutlich über die vertraglich vereinbarte hinausgeht.

Die 35-Stunden-Woche gilt nur in Westdeutschland, im Osten sieht der Flächentarif noch eine Arbeitszeit von 38 Wochenstunden vor. Den Versuch einer Angleichung musste die IG Metall 2003 nach wochenlangen ergebnislosen Streiks aufgeben, eine der größten Niederlagen ihrer Geschichte.

Aber auch im Westen arbeiten heute mehr als drei von zehn Beschäftigten länger als 35 Stunden. Hofmann führt dies unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...