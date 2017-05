Mit der Hilfe von welchem Bewertungsindikator würde Warren Buffett sich überlegen, ob es sich jetzt lohnt in den DAX zu investieren? Kurs-Gewinn-Verhältnis, Buchwert, CAPE? Nein, nein und nochmals nein.



Hier erfährst du worauf er wirklich achten würde.

Wir leben in einer Welt der Opportunitätskosten

Warren Buffett ist sich durchaus bewusst, dass auch klassische Aktienbewertungen ihre Rolle haben. Er selbst schaut sich die Gewinne von Unternehmen ganz genau an, bevor er sich zum Kauf entscheidet. Einen weiteren Bewertungsindikator hat er selbst vor vielen Jahren populär gemacht, nämlich die Summe der Börsenwerte aller amerikanischen Unternehmen im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt.



Wer seine Aussagen bei der Hauptversammlung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...