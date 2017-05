Die Umsätze von Apple (WKN:865985) in China brachen im letzten Jahren massiv ein. Das Unternehmen verlor 23 %, wodurch der Marktanteil auf einen einstelligen Wert zurückfiel (laut Daten von IDC). Die letzten Umsatzdaten aus dem Königreich der Mitte deuten an, dass die lokalen Smartphone-Unternehmen weiterhin Marktanteile von Apple gewinnen konnten.

Apple und die Sackgasse in China

Das Marktforschungsunternehmen Canalys schätzt, dass die chinesischen Smartphone-Umsätze im ersten Quartal 2017 um 9 % steigen konnten. Aber ein Großteil dieser Gewinne verteilte sich auf nur drei Unternehmen. Wie sich herausstellt, übernahmen Huawei, OPPO und Vivo die Führung und machten etwa 50 % der Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...