BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor seiner USA-Reise hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu einem neuen Anlauf in den transatlantischen Beziehungen aufgerufen. "Wir sollten alles tun, um unsere Partnerschaft zu erneuern und mit neuer Kraft zu vertiefen", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Europa und Amerika befänden sich wie vor 70 Jahren in einer "entscheidenden Periode" für ihre Beziehungen.

Der SPD-Politiker sprach sich für neue Formate und Wege aus, "unsere Gesellschaften in ihrer Breite in Kontakt zu bringen". Durch den Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen hat sich das deutsch-amerikanische Verhältnis deutlich abgekühlt. In zentralen Fragen, wie Handel und Sicherheit, folgt Trump einem stärker auf sein Land fokussierten Kurs.

Gabriel wird am Mittwoch in die Vereinigten Staaten aufbrechen und unter anderem mit seinem Amtskollegen Rex Tillerson zusammenkommen. Der deutsche Chefdiplomat mahnte zugleich die Europäer zu mehr Eigenständigkeit. In Europa müsse man sich von einem Verständnis der Arbeitsteilung mit den USA emanzipieren, das im Kern laute: "Wenn es ernst wird, werden die Amerikaner es schon richten", so Gabriel.

Es sei eine Illusion, dass Europa in einer komplexen und zunehmend bedrohlichen Welt ohne eigene Machtressource auskomme - sowohl militärisch als auch bei Diplomatie und Entwicklungshilfe. Gabriel wird am Dienstagnachmittag in Berlin eine Rede zu den transatlantischen Beziehungen halten.

May 16, 2017

