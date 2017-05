München (ots) -



- Deckungssumme auf 50 Mio. Euro erhöhen kostet Single im Schnitt nur 31 Euro im Jahr - Wenig Aufpreis für Schutz ehrenamtlicher Tätigkeiten und besonderer Hobbys - Bestleistungsgarantie für Singles durchschnittlich nur 24 Euro p. a. teurer als Basistarif



Wichtige Tarifmerkmale in der Privathaftpflichtversicherung (PHV) verteuern den jährlichen Beitrag für einen Single kaum: z. B. Deckungssumme 50 Mio. Euro: +31 Euro, Hobby (Drohnen): +7 Euro, Schlüsselverlust: +6 Euro, Ausfalldeckung: +4 Euro, ehrenamtliche Tätigkeiten: +3 Euro, Mietsachschäden: 0 Euro.* Das ergab eine Analyse aller Tarife im CHECK24-Haftpflichtvergleich.



Garantiert beste Leistungen in der PHV für durchschnittlich 24 Euro Aufpreis p. a.



Eine Haftpflichtversicherung mit Bestleistungsgarantie zahlt auch für Haftpflichtschäden, die nicht ausdrücklich mitversichert sind, wenn eine andere Versicherung auf dem deutschen Markt dafür aufkommen würde. Tarife mit dieser Zusatzleistung kosten im Schnitt aller Versicherungen im CHECK24-Vergleich für einen Single nur 24 Euro mehr im Jahr verglichen mit einem Basistarif. Von Familien mit Kindern verlangen Assekuranzen durchschnittlich lediglich 31 Euro mehr p. a.



Selbstbeteiligung senkt jährliche Kosten nur leicht



Wählen Verbraucher einen Selbstbehalt von 150 Euro, verringert sich der jährliche Beitrag für Singles durchschnittlich nur um sechs Euro, für Familien um zehn Euro. Eine höhere Selbstbeteiligung spart kaum mehr und ist daher nicht empfehlenswert.



*Ø Basispreis Single 21 Jahre alt: 53 Euro p. a., Der Basispreis ist der Mittelwert des je günstigsten PHV-Tarifs über 30 Versicherer im CHECK24-Haftpflichtvergleich. Weitere Kriterien: fünf Millionen Euro Deckungssumme, keine Selbstbeteiligung, kein öffentlicher Dienst, Mindestlaufzeit ein Jahr, Zahlweise jährlich, PLZ: 60329 Frankfurt am Main



