Der Euro hat nach den letzten Entwicklungen nun die Marke von 1,10 US-Dollar erreicht. Damit hat die Gemeinschaftswährung seit dem Wochenende um mehr als ein Prozent im Wert zugelegt.

Der Euro hat am Dienstag an den starken Wochenauftakt angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,10 US-Dollar und stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...