Zürich (pts008/16.05.2017/09:15) - Qatar Airways lädt Reisende ein, ihren Zwischenstopp in Doha in einen Kurzaufenthalt mit reduzierten Tarifen, einem kostenlosen Hotelaufenthalt in einem luxuriösen Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel sowie einem kostenlosen Transitvisum umzuwandeln. Passagiere profitieren in der besten Business Class der Welt von vergünstigten Tarifen (z.B. Zürich - Kilimanjaro ab CHF 1709 oder Genf - Phuket ab CHF 1859). Das Angebot ist noch bis am 22. Mai gültig und bezieht sich auf den Reisezeitraum bis zum 21. Juni 2017. Um dieses Angebot zu nutzen, sind Passagiere eingeladen http://www.qatarairways.com/discovertheworld zu besuchen. Qatar Airways Chief Commercial Officer Herr Ehab Amin bemerkte: "Wir freuen uns, unseren Passagieren attraktive Rabatte auf Flüge in unserer preisgekrönten Business Class anzubieten. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht ihnen, ihren Zwischenstopp zu einem Kurzaufenthalt zu verlängern und gibt ihnen die Möglichkeit, Katar zu erkunden. Wir ermutigen alle Transitpassagiere ihrer Reise einen Stopp in Doha hinzuzufügen und von einem kostenlosen Transitvisum und einem Fünf-Sterne Hotelaufenthalt zu profitieren." Für detaillierte Informationen zur Buchung des Zwischenstopps können Interessierte http://www.qatarairways.com/plusqatar besuchen. Passagiere, die in Doha zwischenlanden, können ihren Aufenthalt verlängern und mit dem kostenlosen Angebot die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden. Qatar Airways und Qatar Tourism Authority bieten auch die Möglichkeit, den Aufenthalt um eine zweite Nacht für nur 50 Dollar zu verlängern. Dieses Angebot gilt nur bei Online-Direktbuchungen. Passagiere können aus Hotels wie The Four Seasons, Marriott Marquis, Radisson Blu und Oryx Rotana wählen. Die kostenlose Hotelunterkunft, die während des Sommers buchbar ist, ermöglicht den Reisenden Doha zu erkunden. Stadtrundfahrten, Wüstensafariabenteuer oder eine Dinner-Kreuzfahrt an Bord einer traditionellen Dhau geben Reisenden einen Eindruck von der arabischen Gastfreundschaft. Vor Kurzem hat die Fluggesellschaft ihr neues Premium Class-Produkt Qsuite enthüllt. Sie verfügt über Trennwände, die so arrangiert werden können, dass Passagiere ihren eigenen privaten Bereich kreieren können. Das patentierte Design ist eine Weltneuheit in vielerlei Hinsicht und setzt neue Massstäbe in der Industrie. Die neue Qsuite bietet ausserdem das branchenweit erste Doppelbett in einer Business Class. Die Airline hält derzeit den Titel der weltbesten Business Class, der ihr von Skytrax im Jahr 2016 verliehen wurde. Das Drehkreuz der Fluggesellschaft, der Hamad International Airport, erhielt vor kurzem fünf Sterne bei den Skytrax World Airport Awards und wurde als sechstbester Flughafen der Welt ausgezeichnet. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle panta rhei pr gmbh: Dr. Reto Wilhelm, E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Tel.: +41 (0)44 365 20 20 http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 20. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 195 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Qatar Airways wurde bereits dreimal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde die Airline mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste Business Class Airline Lounge und das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Im Jahr 2015 hat Qatar Airways Oryx One, eine erweiterte Benutzeroberfläche ihres interaktiven Entertainment-Systems an Bord, veröffentlicht. Dadurch wird das Angebot an Filmen und TV-Shows auf bis zu 3000 Optionen ausgeweitet. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem B787 Dreamliner, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 50 exklusive Frachtziele und bedient mit 195 Flugzeugen weltweit mehr als 150 wichtige Geschäfts- und Freizeitdestinationen. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, zehn Boeing 777 Frachter und zwei Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube. 