Die Snapchat-Aktie ging im März an die New Yorker Börse und übertraf am ersten Handelstag die kühnsten Erwartungnen. Nach dem letzten Preisverfall engagieren sich nun Wall-Street-Schwergewichte für den Facebook-Rivalen.

Der Facebook-Rivale Snapchat hat an der Börse wieder Boden gutgemacht. Nach dem Kurseinbruch anlässlich des Quartalsberichts vergangene Woche legte die Aktie des Mutterkonzerns Snap am Montag 8,4 Prozent zu. Zuvor hatten große Wall-Street-Häuser ihre Engagements bei dem Messaging-Dienst bekanntgegeben. Dazu zählen neben der Investmentbank Goldman Sachs und der Anlagegesellschaft ...

