Zürich - Der Singapurer Staatsfonds GIC hat seine Beteiligung an der UBS markant abgebaut. Konkret hat er 93 Mio Aktien an institutionelle Investoren veräussert, Platzierungspreis war 16,10 CHF. GIC war zu einem frühen Stadium der Finanzkrise - gegen Ende 2007 - bei der UBS eingestiegen und hat nun entsprechend einen Verlust realisiert.

Die UBS hatte bereits am Montagabend gut eine halbe Stunde vor Börsenschluss angekündigt, dass GIC 93 Mio Aktien - entsprechend 2,4% aller ausstehenden Aktien - durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Anleger verkaufen wolle. Wie aus Handelskreisen am Dienstagmorgen verlautete, wurden die Aktien bereits vollständig zu einem Preis von 16,10 CHF das Stück platziert.

Beteiligung von 5,1 auf 2,7% abgebaut

Der Fonds selber bestätigte in einer Mitteilung, dass er seine Beteiligung am Dienstag auf 2,7% von 5,1% abgebaut und damit einen Verlust erzielt hat. Man sei entsprechend "enttäuscht", heisst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...