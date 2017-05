Onlinedruckerei erweitert ihr Sortiment und senkt massiv die Preise

Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der unter anderem auch die bekannte Marke print24.com gehört, führt viele neue Produkte im Bereich Großformatdruck ein und erweitert ihr bestehendes Portfolio an Werbetechnik um neue Ausführungen - das alles zu dauerhaft gesenkten Preisen und noch schnelleren Lieferzeiten!

Neben umfangreichen Produkterweiterungen wie zum Beispiel den neuen XXL-Rollups in Übergrößen bis zu 2 x 3 Metern sowie beidseitig bedruckten Schildern, bietet print24.com auch Leinwände in individuellen Sonderformaten, großformatige Fahnen und Flaggen sowie neues Zubehör für die beliebten Beachflags!

In der neuen Kategorie Großformatdruck finden Kunden von print24.com ab sofort nicht nur die beliebten Klassiker wie Planen und Banner bis zu einer Größe von 10 Metern, sondern jetzt auch 18/1-Großflächenplakate und Litfaßsäulenplakate für Außenwerbung in riesigem Ausmaß, Deckenhänger für Messen oder andere Events und City-Light-Poster für den auffallenden Blickfang im Stadtverkehr - bei Tag und Nacht!

"Wir haben massiv in unsere Lieferzeiten und unsere preisliche Attraktivität investiert und haben unser Sortiment sowohl in der Breite als auch in der Tiefe für unsere Kunden erweitert", erklärt Ali Jason Bazooband, Vorstand Marketing/Innovation von print24.com, "Besonders stolz sind wir auf unsere Rollups, die ab sofort in allen Ausführungen noch günstiger sind als je zuvor und super schnell geliefert werden."

Der Großteil der Produkte aus den Kategorien Werbetechnik und Großformatdruck steht natürlich bereits ab Auflagen von 1 Stück zur Verfügung - und das bei super schnellen Lieferzeiten und extrem günstigen Preisen. Mit der neuen praktischen Produktsuche auf print24.com ist es zudem jetzt noch einfacher, das gewünschte Produkt zu finden und direkt zu bestellen!

print24.com ist eine Marke von UNITEDPRINT SE, einem globalen und innovationsorientierten E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformatdruck, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

