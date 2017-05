Projekt 'Kosmos-Ensemble' durch die KSW Immobilien GmbH & Co. KG erfolgreich realisiert

Projekt "Kosmos-Ensemble" durch die KSW Immobilien GmbH & Co. KG erfolgreich realisiert

- Vorzeitige Rückzahlung der 6,5 % Immobilien-Projektanleihe 2014/19 ist erfolgt

Leipzig, 16. Mai 2017 --- Der Leipziger Immobilien-Projektentwickler KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat das Hotel-/Restaurantprojekt "Kosmos-Ensemble" erfolgreich umgesetzt. Die 6,5 % Immobilien-Projektanleihe 2014/19 (WKN/ISIN: A12UAA/ DE000A12UAA8) wurde am 16. Mai 2017 zu 103 % zuzüglich der bis zum 16. Mai 2017 (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt.

Die 2014 begebene Anleihe mit einem Volumen von insgesamt EUR 25 Mio. diente der Baufinanzierung eines Vier-Sterne-Hotels sowie Restaurants inklusive Skybar im Zentrum von Leipzig. Für das Immobilienprojekt wurden zwei neoklassizistische Palaisbauten - das "Kosmos-Haus" sowie das "Palais Schlohbach" - wiedererrichtet. Das Hotel, für welches ein Pachtvertrag über 20,5 Jahre mit der Sol Meliá Deutschland GmbH besteht, wird unter der Design- und Lifestylemarke "INNSIDE by Meliá" geführt und ist seit 1. September 2016 eröffnet. Das "Kosmos-Ensemble" wurde im Februar 2017 von der KSW Immobilien GmbH & Co. KG an ein namhaftes Family Office veräußert.

"Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Umsetzung des Hotel-/ Restaurantprojektes "Kosmos-Ensemble". Wir freuen uns über die große Akzeptanz des Hotels in Leipzig, den erfolgreichen Verkauf des Objektes und die vorzeitige Anleiherückzahlung am 16. Mai 2017" sagt Jörg Zochert, Geschäftsführer der KSW Immobilien GmbH & Co. KG.

Sein Geschäftspartner Holger Krimmling ergänzt: "Die Anleihefinanzierung hat sich bei unserem Projekt "Kosmos-Ensemble" sehr gut bewährt. Wir können uns durchaus vorstellen, dieses Instrument auch bei zukünftigen Projekten wieder zu nutzen - vielleicht sogar schon in diesem Jahr".

Investor Relations und Pressekontakt: Instinctif Partners Annette Kohler-Kruse 089 3090 5189 23 annette.kohler-kruse@instinctif.com

Über die KSW Immobilien GmbH & Co. KG: Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der KSW-Gruppe. Die KSW-Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen und Projektentwickler für Alt- und Neubauten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf das Premium-Immobilien-Segment, sowohl bei der Ausstattung als auch bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt dabei auf Wohnimmobilien und auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen der KSW-Gruppe ist die Erschließung historischer Bausubstanzen für die Anforderungen der Gegenwart. Bislang hat die Gesellschaft alle Projekte im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen.

Weitere Informationen: www.ksw-leipzig.de

