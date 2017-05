Industrie 4.0 und Internet der Dinge haben maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklungen in der Elektronikfertigung. Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft erschließt neue Potenziale für die Optimierung von Prozessen und den Ressourceneinsatz in der Produktion. Dabei kommt der Sensorik auf der Schnittstelle Maschine-Produkt eine besondere Bedeutung zu. Gerade die Sensorik treibt weitere Miniaturisierungsbestrebungen voran: Neben dem Wafer-Level-Packaging gewinnt das Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) immer mehr an Bedeutung, weshalb diese Technologie einer der neuesten Packaging-Trends in der Mikroelektronik darstellt: FOWLP besitzt dabei ein hohes Miniaturisierungspotenzial sowohl im Packagevolumen als auch in der Packagedicke. Zusätzliche Impulse auf dem weiten Gebiet der Mikroelektronik dürften auch von der parallel zur productronica stattfindenden Kongressmesse Semicon Europa zu erwarten sein.

Parallel dazu fordert die viel beschworene vierte industrielle Revolution flexible Prozessautomation, sichere und lückenlose Rückverfolgung und Null-Fehler-Produktion. Sie stellen die Eckpfeiler dar, die den Weg zur Fabrik der Zukunft ebnen, in der Maschinen und Produkte über Internet-Technik vernetzt kommunizieren. Auf diese Weise sollen sich nicht nur deutliche Produktivitätssteigerungen ergeben, sondern es wird auch möglich werden, hochgradig individuelle Produkte hochautomatisiert herzustellen - und zwar ab Losgröße 1.

Fortschrittliche Unternehmen im Fokus

Industrie 4.0 ist also ein Innovationstreiber der Wirtschaft und zwingt die Industrie heute schon zum Umdenken. Der "productronica innovation award" will jene fortschrittlichen Unternehmen mit einer Auszeichnung ehren, denn bekanntlich steht Fortschritt für die vielen kleinen Verbesserungen, die das eigene Produkt, aber auch das eigene Unternehmen im Wettbewerb kontinuierlich Schritt für Schritt nach vorne bringen. Als Weltleitmesse will sich die productronica jedoch nicht nur auf die hiesigen Entrepreneure konzentrieren, sondern auch auf die Innovationen aus dem internationalen Ausland aufmerksam machen.

Die Elektronikfertigungsbranche befindet sich zweifelsfrei im stetigen Wandel. Die Anforderungen an die Fertigung ändern sich, Schwerpunkte werden neu gesetzt und Zukunftsmärkte kommen hinzu. Der Veranstalter der Weltleitmesse productronica, Messe München, hat daher in enger Zusammenarbeit mit Ausstellern und Verbänden die Veranstaltung optimiert und im Zuge des 40. Jubiläums eine neue Cluster-Struktur geschaffen, die den Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronikfertigung ermöglicht. Diese neue Struktur spiegelt sich auch in der Hallenaufteilung wider: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...