Wie fühlt es sich an, wenn man den überhaupt ersten unabhängigen Preis der Elektronikfertigung überreicht bekommt? Großartig und voller Stolz! Die jeweiligen Gewinner der fünf Cluster waren jedenfalls in Hochstimmung: "Wir sind echt begeistert und sehr stolz" ist denn auch der Tenor bei den Dankesreden gewesen. Immerhin: Aus mehr als 70 Einreichungen wurden die innovativsten Produkte und Lösungen von einer unabhängigen Jury festgelegt. Für Falk Senger, Geschäftsführer der Messe München, ist der Award ein wichtiger Impuls für die Branche: "Die Elektronikfertigung steht am Anfang der Wertschöpfungskette für die Elektronik von morgen - neue Technologien werden hier entwickelt und maßgeblich vorangetrieben. Die zahlreichen Einreichungen zeigen, wie viel Innovationskraft in dieser Branche steckt." Und die ist in der Tat groß: Zur Premiere des productronica innovation award wurden über 70 Einreichungen registriert, aus denen die Jury den jeweiligen Cluster-Gewinner ermittelte.

Die Gewinner des 1. productronica innovation award waren:

PCB & EMS Cluster: Fuji Machine mit dem Smartfab

SMT Cluster: Rehm Thermal mit einer Reel-to-Reel-Anlage

Semiconductor Cluster: F&K Delvotec mit Laserbonder

Cables, Coils & Hybrids Cluster: Schleuniger mit dem Coax Center 6000

Future Markets Cluster: Asys mit Pulse

Die Bewertungen hatte eine hochkarätige Jury vorgenommen, bestehend aus: Professor Klaus-Dieter Lang vom Fraunhofer-Institut IZM, Professor Mathias Nowottnick von der Universität Rostock, Dr. Martin Oppermann von der Technischen Universität Dresden, Professor Lothar Pfitzner vom Fraunhofer-Institut IISB sowie Dr. Eric Maiser vom VDMA und Christoph Stoppok vom ZVEI. Anlässlich der productronica 2017 setzen wir die Erfolgsgeschichte nun fort. Wer wird die Trophäe 2017 in Händen halten?

Im Innovationswettbewerb erfolgreich bestehen

