Die Zweifel Pomy-Chips AG erzielte im Jahr 2016 mit einem Umsatz

von CHF 210.5 Mio. ein leicht besseres Ergebnis als im Vorjahr (VJ:

CHF 209.9 Mio.). Damit hat das Familienunternehmen das beste Resultat

in der Firmengeschichte erreicht. Unter den reputationsstärksten

Schweizer Unternehmen belegt Zweifel den vierten Platz.



Mit einem Bruttoumsatz von CHF 210.5 Mio. im Jahr 2016 konnte die

Zweifel Pomy-Chips AG das Vorjahresergebnis leicht übertreffen. «Um

im anspruchsvollen Marktumfeld Kunden und Konsumenten weiterhin zu

begeistern, überraschen wir immer wieder mit neuen und innovativen

Produkten», meint CEO Roger Harlacher. Zweifel nimmt den Trend zum

gesunden Snacken auf mit neuen gebackenen Crackern, den

Hofladen-Chips oder den Graneo-Vollkornsnacks, die nun auch als

Variante «Quinoa Chiaseeds» im Markt erhältlich sind. Auch im

Nussmarkt ist Zweifel innovativ und hat mit den gewürzten Nüssen,

speziell mit dem Zweifel Klassiker Paprika, den Markt belebt.



In der aktuellen Studie «GfK Business Reflector 2017» zu den

renommiertesten Unternehmen liegt das Familienunternehmen Zweifel auf

dem vierten Platz. «Das bestätigt das Vertrauen, das wir im Markt und

bei unseren Konsumenten geniessen, und bekräftigt uns in unserer

Strategie und unserem Tun, ganz nach dem Credo: 'Wir tun alles für

die besten Chips'», erklärt Harlacher.



Zweifel legt nicht nur bezüglich Rohstoffen grossen Wert auf

Swissness, sondern bekennt sich auch zum Produktionsstandort Schweiz:

In den nächsten drei Jahren werden rund 40 Millionen Franken in den

Umbau und den Ausbau der Produktion in Spreitenbach AG investiert.

Dazu gehört auch ein neues Besucherzentrum. Schon heute zählt Zweifel

jährlich rund 6000 Werksbesucher. Das Erlebnis soll für die

Werksbesucher nun noch spannender und interaktiver werden. «Mit

diesem Grossprojekt legen wir den Grundstein für eine langfristig

ausgerichtete Produktion in der Schweiz», unterstreicht Harlacher.



Das Schweizer Familienunternehmen mit 370 Mitarbeitenden ist zu

100 Prozent in Familienbesitz. Im Jahr 2018 wird die Zweifel

Pomy-Chips AG ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern können.



