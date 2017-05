Hörmann Industries etabliert neuen Geschäftsbereich 'Services'

DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Anleihe Hörmann Industries etabliert neuen Geschäftsbereich 'Services' 16.05.2017 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hörmann Industries etabliert neuen Geschäftsbereich "Services"

* Viertes Geschäftsfeld mit hohem Wachstumspotential im Bereich Dienstleistungen * Strategie zur weiteren Diversifikation fortgesetzt

Kirchseeon, 16. Mai 2017 - Die Hörmann Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2AAZG) erweitert ihr Geschäftsmodell um den neuen Bereich "Services". Neben den Geschäftsfeldern Automotive, Engineering und Communication soll mit Services ein viertes Standbein aufgebaut werden, das über hohes Wachstumspotential im Dienstleistungssegment verfügt sowie die weitere Diversifikation des Unternehmens vorantreibt.

Der neue Geschäftsbereich soll künftig alle bisher in der Gruppe vorhandenen Dienstleistungsaktivitäten im Bereich "Public Services" und "Industrial Services" umfassen. Hierfür werden im laufenden Geschäftsjahr die Gesellschaften Hörmann Kommunikation & Netze GmbH und Hörmann Industrieservice GmbH mit einem Umsatz von gemeinsam rund 22 Mio. Euro aus den Geschäftsfeldern Communication respektive Engineering in den neuen Bereich Services umgegliedert und in der neu gegründeten Hörmann Services GmbH gebündelt. Mittelfristig soll der vierte Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe einen Anteil von 15 bis 20 Prozent am Gesamtumsatz erzielen.

Dr. Ing. Michael Radke, CEO der Hörmann Industries GmbH: "Mit der Etablierung des Geschäftsbereichs Services setzen wir unsere Strategie zur weiteren Diversifikation der Gruppe fort. Unsere etablierte Marktposition in den Geschäftsfeldern Automotive, Engineering und Communication sowie eine nach wie vor hohe Reputation im Bereich der öffentlichen und industriellen Dienstleistungen lassen in den nächsten Jahren erhebliche Synergien und hohe Wachstumspotentiale im neuen Geschäftsbereich Services erwarten. Die Hörmann Gruppe ist mit diesem Schritt für die sich abzeichnenden technologischen Veränderungen in der industriellen und öffentlichen Infrastruktur gut vorbereitet."

_________________________________________________________________ ____________

Die Hörmann Industries GmbH (vormals Hörmann Finance GmbH) hat sich seit Begebung der börsennotierten Unternehmensanleihe in 2013 als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert und schreibt mit der Refinanzierung der Anleihe in 2016 seine Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt fort. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete der Technologiespezialist mit rund 2.800 Mitarbeitern in den drei Geschäftsbereichen "Automotive", "Engineering" und "Communication" nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von rund 465 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 16,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von rund 11 Mio. Euro. Die Unternehmensgruppe beabsichtigt, in den nächsten Jahren ihre gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter auszubauen und die internationalen Aktivitäten systematisch zu erweitern.

Kontakt: Hörmann Industries GmbH Hauptstraße 45-47 85614 Kirchseeon Telefon: 08091 5630-133 Telefax: 08091 5630-193 E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de

Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Dariusch Manssuri Telefon: 0221 9140-975 E-Mail:

dariusch.manssuri@ir-on.com

16.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

574087 16.05.2017

ISIN DE000A2AAZG8

AXC0075 2017-05-16/10:03