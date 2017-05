Kuopio, Finland (ots/PRNewswire) -



Bone Index Ltd., eines der jungen Spitzenunternehmen für medizinische Geräte in Europa, Terveystalo, der größte private Gesundheitsdienstleister Finnlands, und Hartwall, der Innovationsführer der finnischen Getränkebranche, haben gemeinsam die weltweit größte Vorsorgekampagne gegen Osteoporose gestartet. Innerhalb von wenigen Monaten füllten 43 000 finnische Frauen den Risikofragebogen aus und etwa 5 000 Frauen wurden mittels Bindex® gescreent, einem der weltweit besten medizinischen Geräte des Jahres 2016. Bei Bindex® handelt es sich um das weltweit erste Taschengerät zur Diagnose von Osteoporose. Mittels Screening erhalten die Frauen präzise Informationen zu ihrem Osteoporose-Status. Diese Methode wird sich grundlegend auf die Osteoporose-Diagnostik in der ganzen Welt auswirken.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160516/367776LOGO )



"Mit dem Risikofragebogen können wir das Osteoporose-Risiko innerhalb einer Minute einschätzen und Risikopatienten sofort an Terveystalo weiterleiten. Die kostenlose Messung mit Bindex wird von einer Pflegekraft vorgenommen. So wird die Kosteneffizienz des Vorsorge-Screenings verbessert", so Päivi Metsäniemi , Chefärztin der Abteilung Medizinische Entwicklung von Terveystalo.



Nicht diagnostizierte Osteoporose stellt weltweit eine große Herausforderung dar. Allein in Deutschland kommt es jährlich zu 725 000 Fragilitätsbrüchen, die Kosten von mehr als 9 Milliarden Euro verursachen. Fachleuten zufolge werden die Kosten bis 2025 auf 11 Milliarden Euro steigen. Eine der größten Herausforderungen ist die geringe Verfügbarkeit von Osteoporose-Diagnosen. "Deshalb ist Bindex® derart bahnbrechend", so Dr. Janne Karjalainen, Exekutiv-Vizepräsident von Bone Index.



"Bindex wurde in Finnland im weltweit größten Osteoporose-Screening eingesetzt. Nun suchen wir nach optimalen Partnern für eine entsprechende Vorsorgekampagne in Deutschland. Langfristiges Ziel ist, Osteoporose-bedingten Brüchen vorzubeugen und die Lebensqualität von Familien zu verbessern", sagt Dr. Karjalainen.



"In Deutschland würde eine entsprechende Kampagne die Teilnahme von 700 000 Frauen und das Screening von 80 000 Frauen bedeuten," so Dr. Karjalainen.



Fehlende Diagnose und Behandlung sind auch in Deutschland eine der wichtigsten Gründe, die Knochenbrüche verursachen. "Ich habe täglich Patienten mit schweren Frakturen in meiner Klinik, Patienten, die bereits vor Jahren hätten behandelt werden können. Eine Vorsorgekampagne mit Bindex ist eine effiziente Methode, um für das Thema zu sensibilisieren und Risikopatienten zur weiteren Untersuchung und richtigen Behandlung zu überweisen und so Knochenbrüchen vorzubeugen.", so Professor Dr. med. Christian Wüster, Leiter des Hormon- und Stoffwechselzentrums Mainz.



Bone Index Ltd.



Das 2011 gegründete und in Kuopio ansässige Unternehmen Bone Index Finland Ltd. ist auf die Entwicklung von Messgeräten für Osteoporose-Screening und -Diagnose spezialisiert.



Terveystalo



Größter privater Gesundheitsdienstleister Finnlands.



Hartwall Ltd.



Hartwall ist das führende Wachstumsunternehmen der finnischen Getränkeindustrie. Die Produktreihe Novelle Plus besteht aus Getränken mit Vitamin- und Mineralzusätzen, die zum täglichen Wohlbefinden beitragen.



