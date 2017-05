Die IG Metall hat rund 680.000 Beschäftigte in Deutschland befragt, wie sie arbeiten wollen. Das Ergebnis: alle lieben die 35-Stunden-Woche. Nur schade, dass die Mehrheit deutlich länger arbeiten muss.

Die Menschen wollen Arbeitszeiten, die zu ihrem Leben passen. "Wir müssen das Mantra der Arbeitgeber - Vollzeit plus Überstunden plus Flexibilität plus Leistungsdruck - durchbrechen. Das sind keine Arbeitszeiten, die zum Leben passen", sagt IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Um herauszufinden, welche Arbeitszeiten die Beschäftigten sich wünschen, hat die Gewerkschaft mehr als 680.000 Beschäftigte in gut 7000 Betrieben befragt. Die Umfrageteilnehmer mussten nicht ...

