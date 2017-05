Expertenmeinung

Breit gestreutes Aktien-Portfolio mit attraktiver Rendite

Mit Aktien war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres gutes Geld zu verdienen: Gemessen am Index MSCI World erzielten globale Aktien einen Ertrag von mehr als fünf Prozent. Noch mehr erzielte ein Portfolio mit breiter Anlagestreuung, das in lokaler Währung sechs Prozent zulegte, in Euro gerechnet waren es sogar 6,5 Prozent, errechnet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Dieses Portfolio setzt sich wie folgt zusammen: 30 Prozent europäische Aktien, 20 Prozent US-Aktien des S&P500-Index, 15 Prozent Schwellenländer, zehn Prozent Asien (ohne Japan), zehn Prozent japanische Aktien aus dem Topix-Index, zehn Prozent dividendenstarke Titel und fünf Prozent Nebenwerte.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.