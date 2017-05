Zürich - Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund International führt vom 29. Mai bis 9. Juni 2017 eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 239,2 Mio. durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Zehn Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils. Total werden maximal 228'897 neue Anteile ausgegeben. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 1045.00 netto bei einem Nettoinventarwert von CHF 1030.15 pro Anteil.

Die am 23. März 2017 in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung wird durchgeführt. Die Liegenschaften des Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International, Valor 1 968 511) wurden durch die unabhängigen Schätzungsexperten per Jahresabschluss 31. Dezember 2016 neu geschätzt. Im Hinblick auf die Emission wurden zusätzlich die Wertveränderungen aus laufenden Bauprojekten und Sanierungen sowie die Zu- und Verkäufe von Liegenschaften im laufenden Geschäftsjahr 2017 berücksichtigt. Daraus ergibt sich per 16. Juni 2017 ein neuer Nettoinventarwert von CHF 1030.15 pro Anteil. Der Ausgabepreis beträgt CHF 1045.00 netto pro neuen Anteil.

Die Emission wird kommissionsweise ...

