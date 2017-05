Essen - Während das griechische BIP-Wachstum im ersten Quartal rückläufig ausfiel, konnte Portugal die Schätzungen deutlich übertreffen, so die Analysten der National-Bank AG.Das Land dürfte dabei unter anderem vom Tourismus profitiert haben, während in Griechenland Tristesse herrsche. Das jedoch allein auf die fehlende Unterstützung der Geldgeber zu schieben, wie es die griechische Regierung es einmal mehr versuche, sei wenig glaubhaft. Vielmehr würden die Anstrengungen, das Land endlich wettbewerbsfähig zu machen und damit Investoren anzulocken, bislang kaum Früchte zu tragen scheinen. Ob sich das ändern werde, wenn die nächsten Tranchen aus dem Stützungspaket an das Land freigegeben würden, dürfe bezweifelt werden.

