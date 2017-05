OpenLink, ein weltweit führende Anbieter von Handels-, Treasury- und Risikomanagement-Lösungen für Energie- und Rohstoffunternehmen, Konzerne und Finanzdienstleister, meldete heute die Einführung von OpenLink Cloud - die weltweite erste und umfassendste Unternehmens-Cloud-Plattform für Handels-, Treasury- und Risikomanagement.

OpenLink Cloud ist auf eine Transformation der Handels-, Treasury- und Risikoabteilungen ausgerichtet. Sie kombiniert die besten Elemente der Flaggschiffprodukte von OpenLink mit einer erweiterbaren und transparenten Plattform zwecks beispielloser Agilität und Innovation. Mit höchsten Sicherheitsstandards für stark regulierte, datenintensive Organisationen kombiniert OpenLink Cloud die Stärke und Sicherheit der Plattform Microsoft Azure mit Best-of-Breed-Sicherheit und -Werkzeugen von OpenLink, um sicherzustellen, dass die unternehmenskritischen Systeme und Daten der Kunden jederzeit geschützt sind.

Patrick Reames, Managing Partner von Commodity Technology Advisory, einem führenden Analyseunternehmen für den CTRM-Markt, sagte: "Während die Cloud-Bereitstellung von Rohstoffhandelslösungen in den unteren und mittleren Schichten des Marktes in den letzten Jahren gestiegen ist, wird die Investition von OpenLink in OpenLink Cloud diese Bewegung über alle Schichten des Marktes hinweg zweifellos beschleunigen. Die Maßnahmen vieler der weltweit größten Energie- und Rohstoffhandelsunternehmen zur Einführung der unternehmensweiten Cloud-Lösung von OpenLink spielt eine zentrale Rolle im Hinblick darauf, wie diese Systeme in der Zukunft bereitgestellt werden."

Jack Large, Cash and Treasury Management Consultant und Analyst von CTMfile, sagte: "Das Warten hat ein Ende. OpenLink Cloud bietet nun ausreichende Leistung und Sicherheit, um unternehmenskritische Systeme in die Cloud-Plattform zu verlagern. Zusammen mit der funktionalen Stärke von OpenLink im Cash- und Treasury-Management und umfassenden Handels-, Rohstoff- und Risikomanagement könnte diese Kombinationen eine bahnbrechende Wirkung haben. Die Zeit wird es zeigen."

In Zusammenarbeit mit mehr als 50 der größten und anspruchsvollsten Energie- und Finanzdienstleistungskunden von OpenLink entwickelt, wurde OpenLink Cloud von denjenigen umfassend getestet, die höchste Ansprüche an Software stellen. Unterstützt von einer Reihe robuster maßgeschneiderter Werkzeuge und Services, soll OpenLink Cloud Kunden aller Größen dabei helfen, die Inbetriebnahme rasch zu bewältigen und Management, Überwachung und Unterstützung der Produktions- und Nichtproduktionsumgebungen zu erleichtern. Die Kunden werden unmittelbaren Zugang zu nahezu unbegrenzter Rechenleistung haben, wenn sie die dynamischen Skalierungsmöglichkeiten von OpenLink mit modernem Datenmanagement und umfassender Analytik einführen, die ein größeres Marktverständnis, Geschwindigkeit und evidenzbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

John O'Malley, CEO von OpenLink, ergänzte: "Wer glaubte, OpenLink zu kennen, sollte genauer hinsehen. Wir haben auf Grundlage des Feedbacks unserer Kunden erheblich in OpenLink Cloud investiert. Sie möchten Kosten senken, Risikoanalysen voranbringen und ihren Betrieb skalieren, um die Führung ihrer Geschäftsabläufe zu transformieren. Die Reaktion von Kunden und der Nachholbedarf von Interessenten ist atemberaubend. OpenLink Cloud ermöglicht es uns, unsere marktführenden Lösungen schneller und mit attraktiven Abopreismodellen bereitzustellen."

Scott Rompala, Head der Cloud Solutions Group von OpenLink, sagte: "Der reale, bislang nicht ausgeschöpfte Nutzen, den unsere Kunden teilen, liegt in der neuen Flexibilität und Effizienz, mit der sie ihr Unternehmen neu gestalten, von der Intraday-Volatilität der Märkte profitieren und der Geschäftsleitung und dem Vorstand nach Bedarf Präzisions- und Echtzeitansichten ihrer Risiken und Expositionen zur Verfügung stellen können."

OpenLink Cloud ermöglicht häufigere Berechnungen von G&V- und VaR-bezogenen Kennzahlen mit umfangreicheren Datenbeständen. Diese erweiterten Funktionen werden Abteilungen in die Lage versetzen, Echtzeitanalysen und bessere Hedging-Strategien zu produzieren, die Kapitalbewegung zu optimieren und umfassendere Einblicke in Ertragstreiber zu ermöglichen, sodass die für die Entscheidungsfindung verfügbaren Informationen insgesamt verbessert werden.

Die Plattform OpenLink Cloud integriert ein Ökosystem aus mehreren Werkzeugen und Partnern und bildet eine vollständige Lösung mit umfassender Sicherheit und Rund-um-die-Uhr Betreuung durch OpenLink-Cloud-Experten. Mit der neuen abobasierten Preisgestaltung und dynamischer Skalierung können die Kunden nun ihre Kosten und Risiken besser managen und eine Plattform für herausragende Innovationen implementieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte openlink.cloud

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170516005725/de/

