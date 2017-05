Auch in den letzten Wochen vollführte der Ölpreis eine volatile Seitwärtsbewegung. So könnte es weitergehen. Mit einem Inline-Optionsschein auf den Ölpreis kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Gestern kletterte der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent Crude Oil um schier 3 Prozent. Alle Achtung. Was aber steckte hinter diesem Kurssprung? Es wurde bekannt, dass die beiden Öl-Riesen Russland und Saudi-Arabien eine seit Beginn des Jahres gültige Kürzung der Fördermenge deutlich ausweiten wollen. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, streben beide Länder an, dass die ursprünglich auf sechs Monate bis Juni begrenzte Produktionskürzung bis Ende des ersten Quartals 2018 ausgedehnt werden soll. Am 25. Mai wollen Saudi-Arabien und Russland auf dem nächsten Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ihre Vorschläge zur Debatte stellen. Andererseits: Während die Opec und Russland ihre Produktion weiter drosseln wollen, legte die Fördermenge in den USA hingegen zu. Laut jüngsten Daten der US-Regierung vom vergangenen Mittwoch habe die landesweite Ölproduktion ...

