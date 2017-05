FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zunächst zögerlichen Handelsauftakt hat der Dax am Dienstagmorgen an seinen jüngsten Rekordlauf angeknüpft. Am frühen Morgen arbeitete sich der deutsche Leitindex bereits schnell wieder in die Gewinnzone vor und übertrumpfte mit 12 834,91 Zählern knapp sein am Vortag erreichtes Rekordhoch. Zuletzt stand der Dax mit 0,15 Prozent im Plus bei 12 826,02 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte, der ebenfalls etwas schwächer gestartet war, zog zuletzt um 0,13 Prozent auf 25 085,85 Zähler an. Der TecDax reduzierte hingegen seinen anfänglichen Vorsprung auf plus 0,08 Prozent auf 2228,00 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit minus 0,08 Prozent ebenfalls nahezu auf der Stelle bei 3639,12 Zählern.

Nach dem guten Lauf seit Mitte April sehen Marktexperten inzwischen aber weniger Spielraum nach oben im Dax. Viele Anleger schienen bereits auf eine Kurskorrektur zu warten, schrieb Milan Cutkovic von Axitrader. Vorerst scheinen weitere Rekorde aber nicht ausgeschlossen. Laut Christian Henke vom Broker IG wäre aus charttechnischer Sicht nun der Stand von 12 945 Punkten das nächste Etappenziel.

ZEW-INDEX IM BLICK

Weiteren Schub erhoffen sich die Anleger im Handelsverlauf vor allem durch die Veröffentlichung des zweitwichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ZEW-Index. Zudem stehen Daten zur Wirtschaftskraft der Eurozone sowie in den USA zur Industrieproduktion auf der Agenda.

KREISE: ADVENT ERWÄGT NEUES ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR STADA

Für Schlagzeilen sorgte unter den Einzelwerten der Pharmakonzern Stada . Hier schob die Aussicht auf eine womöglich wieder aufflammende Bieterschlacht die Aktien um rund eineinhalb Prozent an. Damit gehörten sie zu den MDax-Favoriten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt der unterlegene Finanzinvestor Advent zusammen mit der chinesischen Firma Shanghai Pharmaceuticals ein neues, auf rund 70 Euro je Aktie aufgestocktes Angebot.

Commerzbank -Analyst Daniel Wendorff hält eine weitere Advent-Offerte indes für unwahrscheinlich. Nach einem bereits mehrwöchigen Tauziehen hatte sich die Stada-Führung für das Gegenangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven entschieden.

Der gut aufgenommene Jahresbericht des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone stützte auch die Telekom-Papiere - sie kletterten im oberen Drittel des Dax um nahezu 1 Prozent. Im TecDax waren die Aktien des Chipherstellers Dialog Semiconductor mit einem Plus von 2,15 Prozent auf 46,48 Euro der Favorit. Mit den zuvor erreichten 47,90 Euro schossen sie zeitweise sogar über das Niveau vor dem starken Kurseinbruch im April. Damals hatten Spekulationen über ein möglicherweise schrumpfendes Geschäft mit dem iPhone-Hersteller Apple die Aktionäre aus den Papieren getrieben.

Am TecDax-Ende landeten Drillisch -Papiere mit einem Abschlag von knapp 3 Prozent. Nach den starken Kursgewinnen infolge des Übernahmeangebots von United Internet vom Freitag machten Anleger nun Kasse. Am Morgen hatten die Jefferies-Experten bereits ihre Kaufempfehlung für die Anteilsscheine gestrichen./tav/fbr

