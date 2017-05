Zürich - Das Geldautomaten-Projekt «ATMfutura» von SIX und den Schweizer Banken ist im Mai erfolgreich in die Pilotphase gestartet. Der erste «ATMfutura»-Automat steht bei der Credit Suisse.

Im Auftrag der Schweizer Banken entwickelt SIX zusammen mit Partnern eine zentrale Multivendor-Software für Geldautomaten. Sie soll ab 2018 auf allen in der Schweiz platzierten Geldautomaten der Banken funktionieren und die Effizienz in diesem Geschäftsfeld deutlich erhöhen. Heute existieren im Schweizer Markt über 20 individuelle Lösungen von vier verschiedenen Herstellern. Ein gemeinsamer Standard erhöht die Zuverlässigkeit und spart Kosten in einem Bereich, in welchem sich die Banken nicht mehr differenzieren können.

Vereinfachung und neue Funktionen

Für Benutzer hat die Vereinheitlichung den Vorteil, dass künftig auf allen Geldautomaten in der Schweiz die gleiche Benutzeroberfläche und Benutzerführung angezeigt werden kann - dies wird die Bedienung erheblich vereinfachen. Auch neue Funktionen, die bisher zum Teil nur ...

