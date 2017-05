Sika AG / SIKA IST FÜHREND IN DER ENTWICKLUNG DES INDUSTRIELLEN BETON-3D-DRUCKS . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Automatisierte Technologien wie 3D-Druck, Extrudieren, Einsatz von künstlicher Intelligenz und virtueller Realität werden die Bauindustrie revolutionieren. Insbesondere der 3D-Druck gilt als Treiber für den Paradigmenwechsel in der industriellen Produktion und Verarbeitung von Beton. Bei der Entwicklung dieser Technologien hat Sika von Anfang an mit führenden Universitäten und Schlüsselindustrien zusammengearbeitet. Seit 2016 besitzt Sika im Technologiezentrum Widen (Schweiz) ein eigenes 3D-Zentrum für die automatisierte Ausführung von Bauwerken. Zurzeit konzentriert man sich dort auf den ersten industriellen Einsatz der 3D-Drucktechnologie und - in Zusammenarbeit mit Architekten - auf die Entwicklung neuartiger Bauformen. Sika ist das einzige Unternehmen, das sämtliche Bausteine für den Beton-3D-Druck liefern kann und besitzt damit ein Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich dieser neu entstehenden Technologie. Es handelt sich dabei um folgende Komponenten: Robotik aus dem Sika Automotive Engineering Center

Automation über die Sika Pulsment Prozesssteuerung

Extrusion mit dem Sika MiniShot-System

Sika 3D-Mörtel

Bedarfsgerechtes Aushärteverhalten über Sika Beschleuniger

Betontechnologie und Mischungskonzepte mit Sika® ViscoCrete®

Know-how der Sika Experten für Zusatzmittelsysteme Frank Hoefflin, Chief Technology Officer Sika, zur neuen Technologie: «Mit der klaren Fokussierung auf die 3D-Drucktechnologie führt Sika dank dem nötigen internen Fachwissen das Feld in der Digitalisierung und weiteren Industrialisierung des Betonbaus an.» KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications & Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2105039/798937.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via Globenewswire