Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Nach der starken Performance der letzten Woche üben sich die Anleger in der neuen Börsenwochen nach wie vor in Zurückhaltung. Zeichen der Schwäche gebe es zwar noch nicht, doch werde die Luft für die europäischen Indizes auf den hohen Niveaus zunehmend dünner, meint ein Händler. Die Anleger fürchteten sich vor einer Korrektur. Hierzulande verlieren UBS mit Blick auf den Beteiligungsabbau durch den Singapurer Staatsfonds GIC deutlich an Wert. Dagegen werden Sonova nach Publikation der Jahreszahlen gesucht.

Weltweit wachsen derweil die Zweifel an der Politik des Präsidenten Donald Trump. Zumindest hätten News und Spekulationen aus Washington, wie etwa zum geschassten FBI-Chef oder zum Umgang mit brisanten Geheimdienstinformationen, auf den US-Dollar gedrückt, meint ein Devisenhändler. Nach den enttäuschenden Einzelhandelsdaten vom Freitag sei unklar, ob die US-Wirtschaft das schwache erste Quartal wieder so einfach abschütteln könne wie in den letzten Jahren. Am Nachmittag liefern Daten zur Industrieproduktion und zur Kapazitätsauslastung weitere Hinweise zur Entwicklung der US-Wirtschaft.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.30 Uhr 0,15% auf 9'094,92 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsst ...

