NEW YORK (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern IBM wird mit dem französischen Spielentwickler Ubisoft zusammenarbeiten, um Sprachbefehle via IBM Watson im Computerspiel Star Trek: Bridge Crew verfügbar zu machen. Schon am Sommer 2017 sollen die Sprachfunktionen und kognitiven Features für das Spiel...

Den vollständigen Artikel lesen ...