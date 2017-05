Wien - E.ON platzierte gestern eine EUR 2 Mrd. schwere Senior-Anleihe (Baa2/BBB) in drei Tranchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Tranche A (4J, EUR 750 Mio.) habe bei MS+32 BP, Tranche B (7J, EUR 500 Mio.) bei MS+50 BP sowie Tranche C (12J, EUR 750 Mio.) bei MS+72 BP gepreist. Der Emissionserlös diene unter anderem zur Refinanzierung der Zahlungen an den deutschen Atommüllentsorgungsfonds. Darüber hinaus habe CNH Industrial eine Senior-Anleihe (5J, EUR 500 Mio., Ba2/BB+) bei MS+130 BP begeben.

