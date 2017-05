Hannover - Die jüngsten Zahlen zum Quartalswachstum in Deutschland von vergangener Woche beschreiben die stärkste Entwicklung seit mehr als einem Jahr, berichten die Analysten der Nord LB.Auch dies unterstütze die Einschätzung der EZB-Oberen, dass sich die Eurozone weiterhin auf Erholungskurs befinde. In der letzten Woche hätten sich dann mehrere hochrangige Mitglieder der EZB in eine Richtung geäußert, die die Diskussion zum Tapering, also der (langsamen) Rückführung der extrem expansiven geldpolitischen Maßnahmen respektive dem Ausstieg aus der quantitativen Lockerung weiter anheizen dürften.

