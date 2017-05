Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Den Deutschen bereitet die Umsetzung des Jahrhundertprojekts Energiewende Bauchschmerzen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Forsa Instituts, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte, glauben 69 Prozent, dass die Energiewende nicht ohne Schwierigkeiten ablaufen wird. In Auftrag gegeben hat die Untersuchung der Energieversorger Innogy, die grüne Tochter des RWE-Konzerns. Nur 28 Prozent erwarten demnach, dass die zukünftige Versorgung aus erneuerbaren Energien reibungslos klappen wird.

Die größte Sorge der Bürger ist, dass die Kosten bezahlbar bleiben. Für 65 Prozent hat die Bezahlbarkeit die höchste Priorität, gefolgt von der sicheren Verfügbarkeit mit Strom. Das halten 60 Prozent der Bevölkerung für sehr wichtig.

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) hat aber große Zweifel, dass die Kostenseite in den Griff zu kriegen ist, wenn der Umbau der Energieerzeugung so weiterläuft wie bisher. Nur 36 Prozent rechnen mit neuen wirtschaftlichen Impulsen.

Dass der Strom umweltschonend produziert wird, steht nur für 39 Prozent der Bürger an erster Stelle. Dass Energie ausschließlich aus grünen Quellen gewonnen wird, hat nur für jeden Fünften die höchste Wichtigkeit.

Innogy-Vorstandsmitglied Hildegard Müller nannte die Ergebnisse eine "ehrliche Bestandsaufnahme". Die Haushalte sorgten sich vor allem vor zu hohen Stromrechnungen. "Es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir das nicht aus den Augen verlieren", sagte Müller.

Den Ausbau von Windkraft, Solarfeldern und Biomasseanlagen zahlen die Verbraucher und der Großteil der Wirtschaft automatisch über die EEG-Umlage. Pro Kilowattstunde sind es mittlerweile knapp 7 Cent, die oben aufgeschlagen werden. Für ihren Strom müssen Privatkunden hierzulande mit fast 30 Cent je Kilowattstunde beispielsweise die Hälfte mehr bezahlen als in der teuren Schweiz. Auch die Unternehmen bemängeln seit Jahren hohe Belastungen für Energie. In der energieintensiven Industrie, wie zum Beispiel in Chemiewerken und Aluhütten, wird seit Jahren in Deutschland weniger investiert als abgeschrieben wird.

Für die Umfrage wurden 1.000 Teilnehmer befragt.

