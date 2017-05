Zürich - Der ZKB KMU Index hat die vergangene Handelswoche auf einem Stand von 1'285.24 Punkten (+0.6%) abgeschlossen. Das Handelsvolumen konnte in einem breit abgestützten Markt (55 Aktien) um 63.7% gesteigert werden. Die Anzahl Abschlüsse erhöhten sich um 53%.

Reges Interesse war in der Aktie der Schweizer Zucker AG zu sehen. Mit einem Umsatz von CHF 515'522 und einem Plus von 27.5% gehörte die Aktien zum Volumenspitzenreiter war der Top-Gewinner im ZKB KMU-Index. Einmal mehr gehörten die Aktien der Zur Rose Group (+2.78%) zu den Titeln mit den grössten Volumen. In 32 Abschlüssen wurde ein Volumen von rund CHF 487'000 generiert. Die Aktie pendelt seit geraumer Zeit zwischen CHF 108 und CHF 113. Die Aktien der WWZ AG sowie der AG für die Neue Zürcher Zeitung gehören immer wieder zu den Umsatzspitzenreiter. WWZ generierte in 13 Abschlüssen ein Volumen von CHF 342'300 und die NZZ in 12 Abschlüssen CHF 341'050. Dank einer Partnerschaft mit dem Somedia-Verlag kann die NZZ Tochter Audienzz das Werbevermarktungsnetzwerk "NZZ-Netz" erweitern. (Quelle: awp)

Mit anziehendem Volumen (CHF 327'054, 15 Abschlüsse) schloss die Aktie des führenden Sonnenschutzherstellers Griesser Holding AG auf dem ...

