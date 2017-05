Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Aktienempfehlung für die Anteilsscheine des heimischen Immobilienkonzerns Buwog von "Buy" auf "Hold" reduziert. Ihr aktuelles Kursziel für die Buwog-Titel sieht Baader aktuell bei 25,00 Euro pro Aktie nach 25,50 Euro zuvor.

Als Begründung für die Bewertungsanpassung nennt die Baader-Analystin Christine Reitsamer in ihrer aktuellen Studie zur Buwog zwei Gründe. Zum einen sei das Kursziel erreicht worden. Außerdem reagiere man damit auf die Kapitalerhöhung, die die Buwog am gestrigen Montag angekündigt hatte. Die Kapitalerhöhung wird bis zu 374 Mio. Euro umfassen. Das frische Geld soll für Grundstückserwerbe in Berlin, Hamburg und Wien genutzt werden.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,31 Euro für 2016/17, sowie 1,99 bzw. 2,05 und 2,18 Euro für die folgenden drei Jahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,73 Euro für 2016/17, sowie 0,80 bzw. 0,88 und 0,93 Euro für 2017/18 bzw. 2018/19 und 2019/2020.

Am Dienstagvormittag notierten die Buwog-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,94 Prozent bei 25,22 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT00BUWOG001