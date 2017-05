Baierbrunn (ots) - Für die Wahl des passenden Nikotinersatzprodukts beim Abschied von der Zigarette ist das individuelle Rauchverhalten ausschlaggebend. "Greifen Sie nur gelegentlich zur Zigarette, unterstützen Kaugummis Sie besser beim Rauchverzicht", erläutert Alexander Klenner, Apotheker im Mammendorf, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Wichtig sei, diese schnell wirkenden Nikotinersatzmittel über den Tag verteilt zu kauen, also höchstens einen Kaugummi pro Stunde und maximal 16 am Tag. "Falls Sie 20 oder mehr Zigaretten täglich rauchen, sind Pflaster die bessere Lösung", so Klenner. "Jeden Morgen im Abstand von 24 Stunden kleben Sie ein neues Pflaster auf." Über die Haut werde der Organismus dann kontinuierlich mit dem Suchtstoff versorgt. Nach ein paar Wochen könne man auf geringer dosierte Pflaster umsteigen. Eine Nikotinersatztherapie sollte man dem Apotheker zufolge nach dem Rauchstopp nicht länger als drei Monate anwenden.



