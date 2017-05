ADVA Optical Networking SE / Ensemble SmartWAN gewinnt Light Reading Award für innovativste NFV-Produktstrategie . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Offene, virtuelle SD-WAN-Plattform erhält Auszeichnung für Offenheit und Flexibilität Austin, Texas, USA. 16. Mai 2017. Ensemble, ein Unternehmensbereich von ADVA Optical Networking, gab heute bekannt, dass seine SmartWAN-Plattform den Leading Lights Award von Lightreading für die innovativste NFV (Network Function Virtualization)-Produktstrategie bei den Netzausrüstern gewonnen hat. Die Auszeichnung wurde gestern, am Vorabend des Big Communications Events in Austin, Texas, verliehen und würdigt die offene, virtualisierte Netzplattform von Ensemble für deren Mehrwert bei der großflächigen Bereitstellung und Verwaltung von virtuellen SD-WAN (Software-Defined-Wide-Area-Network) und anderen NFV-Diensten. Mit Ensemble SmartWAN können Kommunikationsdienstleister SD-WAN automatisiert und virtualisiert bereitstellen und damit kostengünstige, auf universellen Netzabschlussgeräten gehostete, flexible VPN (Virtual Private Network)-Dienste liefern, die mehr Funktionen als jede andere verfügbare Plattform bieten. Der Gewinner wurde aus einer Shortlist von SD-WAN-Technologien ausgewählt, die auch Lösungen von bedeutenden Netzausrüstern wie Huawei, Netcracker und Versa Networks enthielt. "Dass unsere SmartWAN-Lösung in diesem Wettbewerbsumfeld gewinnt, unterstreicht die Bedeutung unserer Vision für die Zukunft von SD-WAN. Wir transformieren die heutige, monolithische SD-WAN-Anwendung und machen sie zu einem Teil eines modularen Dienstleistungs-Portfolios," sagte Prayson Pate, CTO der Ensemble Division von ADVA Optical Networking. "Unser SmartWAN adressiert eine wichtige Lücke im heutigen Markt. Aufbauend auf den Prinzipien einer NFV- und nativen Cloud-Infrastruktur, einschließlich MANO (Management and Orchestration)-Funktionalität, können Kommunikationsdienstleister nun überwachte SD-WAN-Lösungen automatisiert und virtualisiert anbieten. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, Mehrwertanwendungen effizient zu implementieren und zusätzlich mit anzubieten. Dieser Ansatz ermöglicht es wiederum den Unternehmenskunden, virtualisierte, funktionsreiche Dienste zu einem wesentlich günstigeren Preis zu nutzen. SmartWAN steht im Einklang mit unserer Vision von Open, Multi-Vendor NFV. Es ist Teil eines uCPE-Modells (universal Customer Premise Equipment - universeller Netzabschluss). Dieses Modell erlaubt ein Hosting von Software-basierten VNFs auf White Box COTS Servern und bietet die Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit, die für eine erfolgreichen Einsatz bei Netzbetreibern nötig sind." Dank Ensemble SmartWAN wird SD-WAN zu einem Bestandteil eines orchestrierten, dynamischen und virtualisierten Dienstleistungs-Portfolios. Ensemble SmartWAN nutzt Ensemble Connector und andere Elemente der ADVA Ensemble Suite, um die ideale virtuelle Infrastruktur für sicheres Hosting von SD-WAN und anderen führenden VNFs zu bieten. Diese Kombination bietet Vorteile für all diejenigen Unternehmen, die nicht an herstellerspezifische Technologien gebunden sind und die Vorteile von NFV in Verbindung mit ihrer SD-WAN-Implementierung nutzen wollen. Gleichzeitig bietet Ensemble SmartWAN neue Umsatzmöglichkeiten für Kommunikationsdienstleister. Anstatt ihr lukratives VPN-Geschäft zu unterminieren, ermöglicht die Lösung ihnen, SD-WAN-Dienste selbst anzubieten. Ensemble SmartWAN wird von einer Reihe von wichtigen Partnern unterstützt, darunter Silver Peak und Versa Networks, und wird derzeit vom mehreren globalen, führenden Unternehmen der Netzbetreiberbranche getestet. "Diese Auszeichnung ist eine Würdigung unserer Vision für SD-WAN. Unsere Lösung ist offen, einfach und vorteilhaft für alle Beteiligten. Ensemble SmartWAN hebt SD-WAN auf die nächste Stufe, so dass mehr Endkunden ihren IT-Betrieb rationalisieren und Hindernisse beseitigen können, während Kommunikationsdienstleister neue Geschäftsmöglichkeiten entwickeln können," kommentierte James Buchanan, General Manager der Ensemble Division von ADVA Optical Networking. "Die Nutzung von SD-WAN reduziert die Anforderungen der Unternehmen an Weitverkehrsdienste. Bei den aktuellen SD-WAN-Lösungen erkauft man sich jedoch allzu oft die Vorteile von Agilität und Flexibilität durch eine zusätzliche Belastung der hausinternen IT-Abteilung. Im Gegensatz dazu stellt unser Ansatz sicher, dass Unternehmen alle Vorteile von SD-WAN ohne betriebliche Schwierigkeiten genießen können. Und Kommunikationsdienstleister unterstützt Ensemble SmartWAN bei der Schaffung neuer Mehrwertdienste." Weitere Informationen finden Sie außerdem auf diesen Seiten: http://adva.li/ensemble-smartwan-slides (http://adva.li/ensemble-smartwan-slides). Eine begleitende Broschüre kann hier heruntergeladen werden: http://adva.li/ensemble-smartwan-application-brochure (http://adva.li/ensemble-smartwan-application-brochure). # # # Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com). Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com) Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com (mailto:public-relations@advaoptical.com) Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com (mailto:investor-relations@advaoptical.com)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via Globenewswire