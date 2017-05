LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Euroraum hat sein robustes Wirtschaftswachstum in den ersten drei Monaten des Jahres fortgesetzt. Im ersten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den 19 Ländern des Währungsraums um 0,5 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte wie von Experten erwartet eine erste Schnellschätzung von Anfang Mai. Damit konnte die Eurozone das Wachstumstempo aus dem Schlussquartal 2016 halten.

Unter den Euroländern verzeichnete Finnland das stärkste Wachstum. Hier habe die Wirtschaftsleistung in den Monaten Januar bis März um 1,6 Prozent im Quartalsvergleich zugelegt, teilte Eurostat weiter mit. Einen vergleichsweise starken Aufschwung gab es auch in den baltischen Ländern Lettland mit einem Wachstum von 1,5 Prozent und Litauen mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Das einzige Land der Eurozone mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung war Griechenland. Hier sank das BIP im ersten Quartal um 0,1 Prozent im Quartalsvergleich. Aus Deutschland wurde hingegen ein Wachstum von 0,6 Prozent gemeldet./jkr/bgf/fbr

